توافد السائحين على معابد الأقصر بعد حفل طريق الكباش الأسطورى

الأقصر - أحمد مرعى

رصد اليوم السابع، حالة من الإقبال والتوافد السياحي العظيم من الأجانب حول العالم والمصريين في معابد الكرنك ومعبد الأقصر، عقب النجاح الكبير لحفل طريق الكباش المميز ليلة امس.



وشهدت المعابد احتفالات أهالى الأقصر والسياح من حول العالم، بنجاح احتفالية طريق الكباش المقامة فى مدينة الأقصر، حيث يشهد معبد الأقصر إقبالا سياحيا كبيرا منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، ويلتقط الجميع الصور التذكارية مع الكباش والمراكب المقدسة التي شاركت في إحياء عيد الأوبت داخله ليلة امس.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، الحفل الأسطورى العالمى، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".





اقبال على الاقصر



اقبال على زيارة الاقصر



الاثار



الاقبال على زيارة الاقصر



الإقبال والتوافد السياحي



الاقصر



التوافد على زيارة الاقصر



السياحة فى الاقصر والمعابد الاثرية



السياحة فى الاقصر



السياحة فى معابد الاقصر



الكرنك



توافد السياح



توافد سياحي في معابد الأقصر والكرنك



جمال الاقصر



سياحة الاقصر



شباك التذاكر



طريق الكباش الفرعونى



طريق الكباش



طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة



معابد الاقصر والكرنك



معابد الاقصر



معبد الكرنك