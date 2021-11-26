تنسيقية شباب الأحزاب تعلن بدء جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها بجميع المحافظات

كتب محمد السيد

اجتمع فريق نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للإعلان عن بدء جولات تدريبات المحليات في دوائر النواب في جميع المحافظات.

تضمن الاجتماع شرح عملية التقديم والشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما تم سماع أراء النواب و مقترحاتهم في الموضوعات التدريبية.

كما عقد اجتماع بالمدربين أعضاء نادي مدربي التنسيقية لشرح خطة عمل تدريبات المحليات و تحديد الموضوعات النهائية للبرنامج التدريبي الخاص بالمحليات و الاستقرار علي إطار العمل لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.