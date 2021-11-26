تفعيل مبادرة "درس مميز بالمجان" بدمياط لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. صور

دمياط معتز الشربينى

أعلن اليوم الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط انطلاق مبادرة "درس مميز بالمجان"، وانطلقت اليوم من إدارتي عزبة البرج، والسرو، ودمياط، ودمياط الجديدة التعليمية وتتوالى باقي الإدارات فى تنفيذ المبادرة من الأسبوع القادم مع عدد من المعلمين المتميزين في جميع المواد، بناء علي رغبتهم في المشاركه في تفعيل المبادرة مشاركة منهم في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور في مختلف المواد الدراسية.

وتأتي هذه المبادرة إيماناً من المعلمين بأهمية الدور الاجتماعي لهم في دعم الطلاب الراغبين في تحصيل المعرفة، والمعلومات من المعلمين المتميزين والراغبين في المشاركة في تلك المبادرة التى تهدف إلى خدمة الطلاب.



وأضاف وكيل الوزارة أن هذه المبادرة للإستفادة من هذه المجموعات المجانية داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى وجود نخبة من المعلمين المشهود لهم بالكفاءة، مطالباً بضرورة تعاون أولياء الأمور لانجاح هذه المبادرة للتيسير على أولياء الأمور.



وشهدت المبادرة في يومها الأول إقبالا شديداً، حيث تواجد عدد كبير من الطلبة والطالبات لحضور المجموعات، كما تسابق مديري المدارس والمعلمين للاشتراك في المبادرة بدون أجر، مساهمة منهم في تلك المجموعات، ويأتى ذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في دعم الطلاب الراغبين في تلقي المعرفه واكتساب المهارات.







تفعيل مبادرة درس مميز بالمجان بتعليم دمياط



مبادرة درس مميز بالمجان بتعليم دمياط









