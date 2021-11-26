تفاصيل مشاركة البريد المصرى باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمى بسويسرا

كتبت هبة السيد

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذه الاجتماعات تحمل أهمية كبيرة، حيث إنها تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم، مشيرا إلى أن البريد المصري من خلال عضويته بمجلسي الإدارة والاستثمار في اتحاد البريد العالمي قد قام بمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المحورية الهامة، ومنها تنظيم مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي بما يتواكب مع الاستراتيجية البريدية العالمية الجديدة من خلال خطة عمل متكاملة تضمن تنظيم آلية العمل وتحقيق الأهداف المرجوة بالإضافة إلى عرض التقارير المالية وتقارير المراجعة الداخلية للبيانات المالية للاتحاد البريدي العالمي لعام 2020.

وأضاف "فاروق"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بين المؤسسات البريدية حول العالم.