تفاصيل خطة تحويل ورش الصيانة بالسكة الحديد لشركات مساهمة

كتب رضا حبيشى

تدرس هيئة السكة الحديد تحويل ورش صيانة القطارات إلى شركات مساهمة، فى إطار خطة تحسين مستوى الخدمة، ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن هذه الخطة فى التقرير التالى:

1ـ الهدف من الخطة رفع قدرات وإنتاجية هذه الورش من خلال منحها مزيدا من الاستقلالية فى الإدارة.

2ـ تستهدف الخطة تطوير قدرات الورش فى تلبية احتياجات الهيئة في صيانة قطاراتها.

3ـ الشركات المساهمة التى ستدير ورش الصيانة ستكون بالشراكة بين هيئة السكة الحديد والقطاع الخاص أو تابعة للهيئة أو خاصة بالكامل.

4ـ سيتم البدء بورش كوم أبو راضي ببنى سويف التي تعتبر الورش الأكبر على مستوى الهيئة المتخصصة في عَمرات عربات الركاب المكيفة والعادية وإعادة تأهيلها.

5ـ ورش جبل الزيتون المتخصصة في عُمرات عربات البضائع ستكون فى الأولوية الثانية.

6ـ ورش العباسية التخصصة في توفير وتصنيع متطلبات صيانة القضبان الحديدية والإشارات ستكون في الأولوية الثالثة.

7ـ شركات الإدارة ستكون مسئوليتها الأولى توفير كافة احتياجات ومتطلبات الورش لتطويرها وتوفير الأجهزة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة.

8ـ السكة الحديد تخطط لإجراء تحديث كافة المعدات بالورش للقيام بدروها في صيانة القطارات، وهذه الشركات ستعطى الورش مرونة أكثر في توفير احتياجاتها.