تعرف على آخر تطورات حياة كريمة فى قرية الشهامة بأسوان بعد زيارة الرئيس.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرية الشهامة إحدى قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وسط فرحة وسعادة أهالى القرية والقرى المجاورة لها بمتابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وهو الذى تجسد الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة قرية الشهامة ومتابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة ضمن 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و314 نجعا وكفرا، وتابع بمراكز "إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة"، والتى تشهد تنفيذ 793 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار و91 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أسوان أن مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة الشهامة لطب الأسرة يخدم 15 ألف نسمة بتكلفة 18 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تشمل إنشاء وتطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية بتكلفة 11.7 مليار جنيه، ليتزامن ذلك مع تنظيم القوافل الطبية المجانية، وبالتوازى تم تطوير وَرفع كفاءة مدرسة الشهامة الابتدائى والإعدادى بوادي الصعايدة والتى تستوعب حوالى 600 طالب وطالبة، موزعين على 14 فصلا، وذلك ضمن إنشاء وإحلال وتجديد 115 مدرسة على مستوى المراكز الثلاث بتكلفة 454 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن قرية الشهامة تشهد أيضاً إنشاء نقطة إسعاف بالقرية بمساحة 250 م2 وتستوعب 2 سيارة إسعاف، وذلك ضمن 29 وحدة إسعاف بتكلفة 40 مليون جنيه، فيما جار إحلال وتجديد مكتب بريد الشهامة ليقدم جميع الخدمات البريدية والمعاملات المالية ضمن 57 مكتب بريد بقرى حياة كريمة، وهو الذى تواكب مع إنشاء مبنى الخدمات بمساحة 650 م2 وبتكلفة 9.5 مليون جنيه.

وتابع اللواء عطية أن ذلك يتواكب مع إنشاء مبنى الخدمات الزراعية على مساحة 330 م2 بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وذلك ضمن 62 مجمعا خدميا وزراعيا بقرى المبادرة الرئاسية بتكلفة 457 مليون جنيه، بينما جار إنشاء مركز شباب الشهامة على مساحة 200 م2 وبتكلفة 6 ملايين جنيه ويضم ملعب خماسى ومبنى إدارى لمختلف الأنشطة الشبابية والثقافية والفنية والترفيهية، والذى يأتى ضمن 151 مركز شباب بقرى حياة كريمة باستثمارات تصل لنحو 175 مليون جنيه.



حياة كريمة تطور قرية الشهامة بأسوان



حياة كريمة تطور قرية الشهامة بأسوان



حياة كريمة تطور قرية الشهامة بأسوان



حياة كريمة تطور قرية الشهامة بأسوان



حياة كريمة تطور قرية الشهامة بأسوان



حياة كريمة تطور قرية الشهامة بأسوان



حياة كريمة تطور قرية الشهامة بأسوان



حياة كريمة تطور قرية الشهامة بأسوان