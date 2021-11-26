تحليل تعاطى المخدرات لسائق وتباع واقعة اقتحام سيارة نقل لمخبز بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أمرت نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إجراء تحليل المخدرات لسائق السيارة النقل والتباع المساعد له، لبيان مدى قيادتهم تحت تأثير المخدر، وذلك بعد اقتحام سيارة نقل لمخبز منطقة السويقة بندر ديرب نجم، وأسفر الحادث عن مصرع " كريم" 18 عاما عامل بالمخبز، وبتر الساقين للمصابة "ريهام ن"، حيث تم إجراء جراحة لها بمستشفى ديرب نجم المركزى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب بمنطقة السويقة، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث والتحفظ عليها.

تبين من آراء شهود العيان أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق العام ناحية منطقة السويقة، اقتحمت بمخبز إلى بالطريق، وتم استخراج جثة "كريم أشرف" 19 عاما عامل، وإصابة "ريهام نبيل" ربة منزل بكسر بالساقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة ديرب نجم تحت تصرف النيابة والمصابة إلى مستشفى ديرب.

بالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن، فيما تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم، لتحديد التلفيات بالمنزل.