اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:04 م
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تحرير 3555 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة فى القليوبية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:00 م
تحرير 3555 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة فى القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 3555 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3555 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1062 انتظارا خاطئا للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1963 مخالفات متنوعة من بينها ضبط 33 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و25 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 30 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 8 دراجات غير مرخصة، وتحرير 25 مخالفة ملصقات، و403 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 40300 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2750 جنيها مصالحات.


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