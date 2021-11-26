"تجارية كفر الشيخ" تطالب أصحاب المخابز بتعديل الحساب البنكى قبل نهاية نوفمبر

كفر الشيخ- محمد سليمان





وقال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن أن آخر موعد لأصحاب المخابز البلدية لتقديم التفويضات البنكية، وتسليمها إلى شركات المطاحن آخر نوفمبر الجاري، مؤكداً أن الوزيرأصدر قرارًا بإلزام أصحاب المخابز بتقديم تفويض بنكي، يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بتحصيل الغرامات الموقعة عليهم بالخصم المباش، وألزمت الوزارة أصحاب المخابز بملء استمارة التفويض، وتسليمها للمطاحن التابع له المخبز. أصدرت الغرفة التجارية في كفر الشيخ ، بياناً برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية، مناشدة أصحاب المخابز الذين قاموا بتعديل أو تغيير الحساب البنكي الخاص بمخبزه أو قام بتعديل فى اسم صاحب المخبز أو المدير المسؤول، سرعة التوجه إلى الإدارة التموينية للتعديل ليكون الحساب مطابق للتفويض البنكي، لضمان انتظام العمل وقبيل انتهاء المهلة التي وضعتها وزارة التموين لإجراء التفويض البنكي 30 نوفمبر.وقال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن أن آخر موعد لأصحاب المخابز البلدية لتقديم التفويضات البنكية، وتسليمها إلى شركات المطاحن آخر نوفمبر الجاري، مؤكداً أن الوزيرأصدر قرارًا بإلزام أصحاب المخابز بتقديم تفويض بنكي، يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بتحصيل الغرامات الموقعة عليهم بالخصم المباش، وألزمت الوزارة أصحاب المخابز بملء استمارة التفويض، وتسليمها للمطاحن التابع له المخبز.



وأضاف عبدالغفار، أن الوزارة أكدت أنه سيتم التحول إلى المنظومة الرقمية التي تعمل دون تدخل بشري في الحسابات، علاوة على أن الفاتورة تصدر بنظام آلي، ويتم الخصم بنفس قيمة الفاتورة دون حاجة لتدخل بشري، حيث أن الوضع الحالي يتم عن طريق الحسابات اليدوية والتي لا تخلو من الأخطاء.