بيطرى كفر الشيخ: حملات توعية بتحصين الماشية حفاظا على الثروة الحيوانية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية استعدت لعقد ندوات بالقرى للمزارعين وأصحاب الماشية، لتوعيتهم بأعمال الرش للماشية، حفاظا على الثروة الحيوانية، من الإصابة بالأمراض المتعددة، كما يتم أخذ عينات للتعرف على مدى وجود بؤر مرضية أم لا وخاصة في مزارع الدواجن، وبالمنازل.

وأضاف بشار، لـ "اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على زيادة نشاط العلاج الاقتصادي بالوحدات والعمل على حل المعوقات التي تواجه أطباء الوحدات للمساعدة في رفع إيرادات الصندوق الأقتصادي، وكذلك العمل على توفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها العمل بالوحدات البيطرية.

وقال بشار، ان اللجان مستمرة في تحصين الماشية من خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكداً أنه تم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه سيتم تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، في كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال بشار، إنه عدد الفرق التي ستشارك في الحملة 105 لجنة ، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الترقيم والتحصين ، مؤكداً أن الحملات على الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة مستمرة، إضافة لحملات على محال بيع الاسماك، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ