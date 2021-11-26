بعد ظاهرة الودق.. شاهد حالة الطقس بالإسكندرية الآن.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون "اليوم السابع" فيديو لايف، حول حالة الجو بالإسكندرية، بعد موجة الطقس السيئ، وظهور ظاهرة الودق المذكورة فى آيات القرآن الكريم خلال نوة المكنسة ، حيث شهدت الاسكندرية اليوم طقس خريفى دافئ جدا مع سطوع الشمس، وهدوء فى حركة الأمواج .



وقد شهدت محافظة الإسكندرية، الأربعاء الماضى ظهور ظاهرة الودق، المذكورة فى آيات القرآن الكريم، وذلك خلال نوة "المكنسة"، الماضية التى ضربت الإسكندرية، حيث شهدت المحافظة انقلابا مفاجئا فى حالة الطقس، وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة والمفاجئة والتى أدت إلى غرق بعض مناطق الكورنيش وتعطل حركة المرور.



وظاهرة "الودق" تعنى تفريغ السحب المتراكمة لمياه الأمطار دفعة واحدة، وانهمار المطر دون انقطاع، وهو ما شهدته الإسكندرية بالفعل، حيث تكون سحابة سوداء عملاقة فى سماء الاسكندرية، وهطول الأمطار الغزيرة لمدة ساعتين بدون انقطاع.



وشهدت الإسكندرية فى ذلك اليوم، تجمعات كبرى لمياه الأمطار وأدت إلى تعطل حركة المرور فى بعض مناطق كورنيش الإسكندرية ومناطق كليوباترا وسموحة والإبراهيمية.



من جانبها أكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن السيول قد بدأت شديدة علي مناطق وسط وشرق والمنتزه، أول وثان، وسقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة في مناطق الجمرك غرب والعجمي، والعامرية الساعة التاسعة والنصف صباحا الأربعاء الماضى، وتراكمت مياه الأمطار علي عدة مناطق بالإسكندرية، ثم توقفت السيول بعد ساعتين ونصف.





