بعد شائعات إلغائه.. التحضير لإقامة مهرجان تونس السنوى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

بعد العديد من الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية عن إلغاء مهرجان تونس السنوي للخزف والفخار، قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم في تصريحات خاصة لليوم السابع إن المحافظة تحضر لإقامة المهرجان نهاية شهر ديسمبر بشكل كبير ومشرف ومختلف عن الأعوام السابقة.

ولفت عماد إلي أن أحد البنوك الكبري يشارك في إقامة المهرجان، لافتا إلي أنه سيشارك فيه جميع أصحاب الحرف اليدوية بمحافظة الفيوم وسيكون بشكل يليق بالمحافظة.

وأشار نائب محافظ الفيوم إلي أنه من المرجح أن يكون الافتتاح بالتزامن ما افتتاح ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم عقب انتهاء مشروع التطوير بالميدان.