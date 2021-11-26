بعد حادث الشرقية.. 10 نصائح مرورية لسائقى النقل الثقيل لتفادى الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

شددت إدارة المرور، على اتباع تعاليم وآداب القيادة على الطرق لمنع تكرار حوادث النقل، بعدما شهدت مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حادث مأساوى، حيث اصطدمت سيارة نقل بمخبز آلى بالطريق العام بمنطقة السويقة ببندر ديرب نجم، ما تسبب فى مصرع شاب وإصابة سيدة.

ووضعت إدارة المرور عدد من النصائح لتجنب حوادث النقل، ومنها

- تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث تمثل خطورة داهمة، لأنها تفقد قائد المركبة التركيز، وعدم التحكم فى السيارة أثناء الدورانات بالمحاور وتعرض حياتك للخطر.

-تخطى الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

- الانشغال بالهاتف أو فيسبوك أثناء القيادة والسرعة المفرطة.

- عدم ربط حزام الأمان .

-عدم السير بطرق لا تعرفها لأن عدم صلاحية الطرق تسبب فى فقدان الأرواح.

-عدم التزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة.

- تجنب القيادة أثناء وجود أتربة وشبورة لأن الحوادث المرورية بسبب عوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6%.

-عدم السير عكس الاتجاه لتجنب اصطدام السيارات المقابلة له بالطريق.

-الصيانة الدورية للسيارات لعدم حدوث قطع فرامل أو انفجار إطارات السيارات.

-تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.