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بسنت نور الدين عن مشاركتها بالفيلم الوثائقى لافتتاح طريق الكباش: تاج على رأسى

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 10:46 ص
بسنت نور الدين عن مشاركتها بالفيلم الوثائقى لافتتاح طريق الكباش: تاج على رأسى بسنت نور الدين فى الفيلم الوثائقي
كتب آسر أحمد

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شاركت المرشدة السياحية بسنت نور الدين، متابعيها بلقطات كواليس ظهورها في افتتاح طريق الكباش، الذى أذهلت به مصر العالم أجمع، أمس الخميس، ونقلته عشرات القنوات العالمية في جميع أنحاء العالم، والذى شهد احتفاليه ضخمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته وعدد كبير من رجال المجتمع.

وكتبت نور الدين، فى تعليقها على الصورة التي نشرتها من ضمن الفيلم الوثائقي الذى شاركت فيه، "انا طلعت فى التليفزيون، زى النهاردة 25 نوفمبر لكن السنة اللى فاتت 2020، نفذت أحسن فكرة فيديو فى حياتى بمساعدة فريق عمل تطوعى من الناس الطيبين و الجدعان اوى فى الميديا والمؤمنين برسالتى، عن أكبر وأعرق متحفين فى العالم وموجودين على ارض مصر، فيديو عظيم يليق بعظمة مصر".

وأضافت المرشدة السياحية في البوست الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام "وقدراً النهاردة 25 نوفمبر 2021، يكون حفل افتتاح طريق الكباش واشارك بالظهور فى الفيلم الوثائقي قدام العالم كله، صحيح كانت ثوانى معدودة جداً، و انما كانت بمثابة تاج اتحط على راسي، انا اسعد واحدة فى العالم، اسعد واحدة ان ربنا وفقني للرسالة دي، رسالة حب الوطن ونشر جماله ونشر جمال العالم كله، اسعد واحدة بكرم ربنا و لطفه بيا".

وتابعت نور الدين: "شكرا المخرج الجميل تامر محسن، على اختيارك ليا، شكرا ليكم انتم على حبكم الصادق، شكرا لدعواتكم ليا ، شكرا يا ربي انت اللى قدمتلى الخير وانت اللى جَبَرت قلبى، لينك الفيديو اللي حكيتلكم عنه فى البايو، اتفرجوا عليه وشير لعظمة بلدكم".

بسنت نور الدين فى الفيلم الوثائقي
بسنت نور الدين فى الفيلم الوثائقي

 

بسنت نور الدين من مشاركتها
بسنت نور الدين من مشاركتها

 

 


افتتاح طريق الكباش

طريق الكباش

اخبار افتتاح طريق الكباش

بسنت نور الدين

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