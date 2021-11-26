بريطانيا تناشد مواطنيها بـ"الجرعة المعززة" قبل احتفال الكريسماس

كتبت: نهال أبو السعود

حث وزراء بريطانيون، الملايين من المواطنين في المملكة المتحدة على الحصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد بحلول 11 ديسمبر المقبل، لضمان حصولهم على "حماية عالية جدا، ضد كوفيد 19، بحلول يوم عيد الميلاد"، إذ تظهر الأدلة الجديدة أن خطر الإصابة يزداد مع مرور الوقت منذ الجرعة الثانية.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن هذا التحذير الجديد يأتي بعدما حطمت الحالات المصابة الأرقام القياسية في أجزاء من أوروبا ، لتصبح بذلك القارة مجددا مركزا للوباء الذي أدى إلى فرض قيود جديدة.

وتلقى حوالي 16 مليون شخص جرعة معززة أو جرعة ثالثة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. فيما يعد كل شخص يبلغ من العمر 40 عاما وأكثر والمصابين بالضعف الشديد سريريً مؤهل للحصول على جرعة معززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

ووفقا للصحيفة قال مصدر بوزارة الصحة البريطانية: "الأشخاص الذين يحصلون على لقاح معزز بحلول 11 ديسمبر سيحظون بحماية عالية جدا ضد كوفيد بحلول يوم عيد الميلاد. بعد ارتفاع عدد الحالات وعودة قيود الإغلاق في أوروبا"، وأضاف: "نحث الأشخاص المؤهلين للحصول على جرعة معززة على قبول العرض في أقرب وقت ممكن لحماية أنفسهم وعائلاتهم ، والمساعدة في تقليل الضغط على هيئة خدمات الصحة البريطانية ".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الأبحاث أظهرت في وقت سابق أنه بعد أسبوعين من الحصول على جرعة معززة ، يتمتع الأشخاص بمستوى عال جدا من الحماية من الإصابة بأعراض مرض كوفيد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يُظهر فيه بحث جديد اليوم أن المناعة ضد العدوى تنخفض بشكل كبير في الأشهر الستة التالية لجرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك ويقول الخبراء إن الدراسة الرئيسية تسلط الضوء على أهمية الجرعات المعززة.