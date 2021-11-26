وقال " إنني شاهدتهم في أنحاء العالم، في بحر الصيني الجنوبي وفي أفغانستان والعراق وفي أمريكا الجنوبية والناس يرونهم فيعرفون أمريكا ونحن فخورون بهم".

وأجرى بايدن وقرينته اتصالا هاتفيا عبر الإنترنت مع أفراد الخدمة العسكرية الذين يمثلون الأفرع الستة للجيش.

وقال الرئيس الأمريكي " إن هؤلاء الجنود وعائلاتهم يضحون كثيرا من أجل حماية حريات الأمريكيين ونحن مدينون لهم".