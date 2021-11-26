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التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته جيل الخميس مع جنود خدمة حرس الحدود خلال احتفاله بعيد الشكر بمدينة نانتاكت بولاية ماساتشوسيتس.

وتساءل بايدن في كلمة له في هذا الشأن قائلا " من الذي أشكره في عيد الشكر ؟ لا أمزح حين أقول إنني أوجه شكري لهؤلاء الرجال ولجميع الجنود".