انطلاق موسم البورى والسهلية المبطرخة.. تعرف على أسعار أسماك القنال.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد انطلاق موسم الأسماك المبطرخة، وأسعارها والإقبال عليها، اليوم الجمعة، خاصة السمك البورى المبطرخ الذى وصل سعره إلى 60 جنيها، وسمك السهلية المبطرخة الذى وصل سعره إلى 120 جنيها.



وقال، حسن الجرايحى، صاحب حلقة سمك، إن سوق الأسماك في الإسماعيلية يشهد انطلاق موسم السمك البورى والسهلية المبطرخة، والتى تستمر لمدة 45 يومًا تقريبًا، في العام كله، وينتظرها عشاق السمك كل عام، مشيرًا إلي أنه خلال الأيام المقبلة، سوف يشهد السوق عمليات تفريغ أسماك البورى من بيض الأسماك المعروف بـ"ابطارخ البلدى"، وفيها يتم فتح بطن أنثى البورى واستخراج قوالب البطارخ، إما لجمعها وبيعها طازجة أو تمليحها وتخزينها، ويباع البورى المفرغ تحت اسم فوارغ بسعر أقل من البورى مغلق البطن.



وأكد صاحب حلقة السمك، أن أسماك البورى والطوبار والسهيلى تبدأ في تكوين البيض "البطروخ" من أول نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر، وتظهر علامات البطارخ على إناث السمك من خلال انتفاخ البطن بشكل ملحوظ، وسمك السهيلى نظرًا لحجمه الصغير وبالتالى صغر حجم البطروخ لا يتم تفريغه، ولكن يباع مغلقًا بالبطارخ، لكن أسماك البورى والطوبار يتم فتح البطن بكتر وسحب البطروخ بعناية وفصله مع جزء من لحم بطن السمكة للحفاظ عليه"، مشيرًا إلي أن أسعار البطارخ الطازجة تتراوح بين 250 و500 جنيه للكيلو حسب نوعها، بلدى أو مزارع وحسب حجم البطارخ.





وتابع، صاحب حلقة السمك، أن أسعار الأسماك اليوم، كالتالى: الشبار من 15 إلي 25 جنيه، والبورى من 40 و45 و55 و60 جنيه، والقاروص الوسط 70 جنيه، وقاروص القنال الكبير بـ 100 جنيه، ولوط المزارع بـ 70 جنيه، ولوت القنال بـ 90 جنيه، ودنيس المزارع بـ 60 جنيه، ودنيس العريش بـ 70 جنيه، ودنيس القنال بـ 150 جنيه، ولشته الكبير بـ 70 جنيه، والسهلية وسط بـ 60 جنيه، وشخرم بـ 50 جنيه، والسردينة بـ 30 جنيه، مكرل حشو وبشوى بـ 50 جنيه، والجمبرى من 80 حتى 120 جنيه، الفسيخ الكيلوا بـ 80 جنيه، الكابوريا من 30 إلي 100 جنيه، والخلول البلدى بـ 50 جنيه.









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