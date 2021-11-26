انطلاق فعاليات بطولة جامعة الإسكندرية للجودو وزن مفتوح

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات بطولة جامعة الإسكندرية للجودو طلبة وطالبات مجموعة أولى وزن مفتوح المقامة باستاد جامعة الإسكندرية، وشارك فى البطولة طلاب النشاط الرياضى بكليات جامعة الإسكندرية للفوز باللقب ثم التاهيل للبطولات على مستوى الجامعات المصرية .

وحصلت جامعة الإسكندرية على المركز الأول فى بطولة الجامعات للسباحه بالزعانف على مستوى الجامعات المصرية طلبة وطالبات وتم تكريم الفائزين المشاركين فى البطولة .

وكانت قد انطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة .

وكان قد فاز فريق كرة القدم لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة الإسكندرية وذلك فى بطولة الجامعة.

وقدمت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية بنات التهنئه للطالبات على فوزهم فى البطولة متمنية تصعيد الفريق على مستوى الجامعات والاستعداد للمنافسه القادمة.

وكان قد إنطلق دورى الجامعة بمشاركة كافة كليات الجامعة قى كافة الانشطة الرياضية المختلفة بمشاركة امهر الطلاب فى الفرق المختلفة .