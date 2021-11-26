انطلاق المؤتمر السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تستضيف محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، وغدًا السبت، فعاليات الملتقي السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "فلنبن معًا مستقبل صحة مصر.. عامين من الإنجازات"، ويقام الملتقى على مدار يومين، بحضور في اليوم الثانٍ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتعد الإسماعلية، هي ثانِ محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تم تدشين المنظومة بها رئاسيًا منتصف فبراير 2021، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الملتقى بورش عمل مع شركاء النجاح من القطاع الخاص وذلك بهدف تبادل الرؤى والأفكار والخبرات حول آليات إحالة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، أهمية الفحص المبكر ومتابعة علامات الخطورة لكافة الأمراض وآليات التعرف على الأمراض النادرة، وذلك علاوة على مهارات الاتصال الفعالة لكافة الطواقم الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض، وذلك من أجل الوصول إلى كوادر عالية الكفاءة بما يعود بالنفع على المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه من المقرر يبدأ اليوم الثاني للملتقى، بإلقاء الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، الكلمة الافتتاحية للملتقى، تليها الكلمة الافتتاحية لممثل منظمة الصحة العالمية، وكذلك اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، الذي يلقى كلمته، علاوة على الكلمة التي يلقيها الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

ومن المقرر أن يتم استعراض إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال عامين، وذلك تحت شعار (عامين من الإنجازات)، حيث يتم استعراض كافة إنجازات الهيئة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات الثلاث ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهم "بورسعيد والإسماعيلية والأقصر"، وذلك بحضور مدراء أفرع الهيئات الثلاث وعدد من العاملين من هذه المحافظات.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذه الاحتفالية نتاج عمل الهيئة خلال العامين الماضيين، حيث دأبت الهيئة على أداء دورها كذراع رئيسي للدولة المصرية في ضبط وتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المنتفعين بالمنظومة الجديدة، حيث ارتكز عمل الهيئة على عدة محاور، تشمل إتاحة الخدمات الطبية والجدارة الإكلينيكية، والاستثمار في العنصر البشري، ميكنة الخدمات المقدمة، النجاعة المالية، تعزيز تجربة المريض، بالإضافة إلى إطلاق الفعاليات والمبادرات الصحية التي تسهم في تحسين الحياة الصحية للمرضى وجودتها، وصولًا لرضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.