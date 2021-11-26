انتشال جثة مسنة من ترعة كاسل فى كوم أمبو بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

انتشل عدد من المارة، جثة مسنة من ترعة كاسل بكوم أمبو محافظة أسوان، اليوم الجمعة، وتم إخطار مركز الشرطة بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان إخطارا وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، يفيد بقيام الأهالي بانتشال جثة مسنة 56 سنة من ترعة كاسل، وانتقل لمكان البلاغ رجال البحث بكوم أمبو لمكان انتشال الجثة حيث تم نقلها بسيارة الإسعاف للمشرحة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المسنة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، وتوفت بسبب إسفكسيا الغرق، وتم إخطار النيابة للتحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.