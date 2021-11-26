اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:32 م
أكرم القصاص
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اليابان تشدد القيود على المسافرين من جنوب إفريقيا بسبب سلالة جديدة من كورونا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:37 م
اليابان تشدد القيود على المسافرين من جنوب إفريقيا بسبب سلالة جديدة من كورونا كورونا في اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستشدد القيود على المسافرين من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا" هناك.


وأضاف ماتسونو - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن المسافرين الذين زاروا بوتسوانا أو إيسواتيني أو ليسوتو أو ناميبيا أو جنوب إفريقيا أو زيمبابوي سيُطلب منهم قضاء 10 أيام في منشأة مخصصة من قبل الحكومة اليابانية عند وصولهم.


وتأتي هذه الخطوة، التي تدخل حيز التنفيذ غدا السبت، وسط مخاوف متزايدة بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس "كورونا" المعروفة باسم "B.1.1.529"، والذي يحذر خبراء الأمراض المعدية من أنه قد يكون أكثر عدوى من السلالات السابقة أو يجعل اللقاحات الموجودة أقل فعالية.


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القيود على المسافرين

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