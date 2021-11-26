الهيئة العامة لتعليم الكبار في سوهاج تشارك في فعاليات حملة "لسه نوارة".. صور

سوهاج محمود مقبول

شارك فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج فى المبادرة التى أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال تحت عنوان "لسه نوارة"، والتى تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل.

ونظم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج برئاسة محمد الدالي مدير الفرع ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال بمركز طما، بحضور أحد أئمة الأوقاف وأستهدفت الندوه توعية معلمات محو الأمية بأهمية وكيفية تضمين المفاهيم الخاصة بمخاطر الزواج المبكر في منهجيات محو الأمية وتعليم الكبار.

ومن جانبه أشار "الدالى" أنه تم، خلال الندوة، شرح وإستخدام العروض التوضيحية ببيان وجوب العناية بالأطفال صحياً ونفسياً وتعليمياً وبيان ما يتهدد الأطفال من مخاطر صحية ونفسية حال زواجهم مبكرا وتضمن العرض تصميم نموذج لدرس بعنوان (لسه نوارة) يمكن تدريسه في فصول محو الأمية وتعليم الكبار عن الموضوع شارك في الندوة أحد رجال الدين من اوقاف طما ومدير إدارة تعليم الكبار بطما.

يذكر أن محافظة سوهاج نظمت 25 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، ضمن الحملة التى أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج "لسة نوارة"، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتى تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل.

واستهدفت الندوات التى تم تنظيمها طالبات المرحلة الثانوية بمدارس التربية والتعليم، بالإضافة إلى الشباب والأهالى، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديريات "التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر، والأوقاف، والصحة، والمجلس الإقليمي للسكان، والثقافة، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة".

فعاليات حملة لسه نوارة (1)



فعاليات حملة لسه نوارة (2)



فعاليات حملة لسه نوارة (3)



فعاليات حملة لسه نوارة (4)



فعاليات حملة لسه نوارة (5)



فعاليات حملة لسه نوارة (6)