اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الهند: التمرينات العسكرية مع فرنسا أتاحت فرصة للتدريب على مكافحة الإرهاب

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:41 م
الهند: التمرينات العسكرية مع فرنسا أتاحت فرصة للتدريب على مكافحة الإرهاب عناصر من الجيش الهندى
نيودلهى أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الهندية، أن التدريبات العسكرية الهندية الفرنسية التى استغرقت 12 يوما فى فرنسا، وانتهت أمس أتاحت فرصة للتدريب على عمليات مكافحة الإرهاب فى بيئة مشتركة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

 

وذكرت الوزارة -فى بيان اليوم الجمعة- أن القوات المشاركة فى هذه التدريبات أظهرت قدراتها القتالية على السيطرة على جماعات متطرفة فى بيئة مماثلة لبيئة مكافحة الإرهاب والتمرد.

 

وأشارت إلى أن هذه التدريبات أجريت على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالظروف القتالية والأخرى تتعلق بالتدريب التكتيكى على عمليات مكافحة الإرهاب فى بيئة شبه حضرية.

 

ولفتت إلى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لنتائج هذه التدريبات التى أضافت بعدا آخر لتعزيز الدبلوماسية العسكرية بين البلدين.

 


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