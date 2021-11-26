النيابة تشكل لجنة هندسية لمعاينة آثار واقعة سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية ، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من شرفة عقار بشارع الترعة المردومة، والتسبب في إصابة شخصين، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وضبط ملف العقار من الحي لفحصة، وسؤال المصابين.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار، علي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية لمكان البلاغ ووضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت نيابة المنشية بالإسكندرية، قد قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم غير مأهول بالسكان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 25 شارع سيدي شحاتة متفرع من سوق السمك القديم بدائرة قسم شرطة المنشية، دون حدوث إصابات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي الحي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم وغير مأهول بالسكان، ومكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط أجزاء كبيرة منه، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كشفت التحريات أن العقار سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وصادر له قرار بالهدم حتى سطح الأرض، تم وضع الحواجز الحديدية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.