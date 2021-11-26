وقالت الصحة النمساوية ،في بيان لها اليوم، إن النمسا والاتحاد الأوروبي يكثفان جهود التحصين ضد البديل الجديد لفيروس كورونا خاصة في جنوب إفريقيا.



وأشاد البيان باقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ضرورة قطع الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل ١٢ ألفا و٢٤٥ إصابة جديدة و٥١ حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.