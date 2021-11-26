اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المفوضية الأوروبية تقترح تعليق الرحلات الجوية الآتية من دول جنوب القارة الإفريقية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:25 م
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق الرحلات الجوية الآتية من دول جنوب القارة الإفريقية الاتحاد الأوروبي
وكالات

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اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية بسبب رصد سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين.

 

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن: "ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية، بسبب المتحور بي.1.1.529".

 

وأعلن علماء، الخميس الماضي، اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

 


المفوضية الأوروبية

دول جنوب القارة الإفريقية

تعليق الرحلات الجوية

الاتحاد الأوروبي

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