اليوم السابع
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المغرب يمنع دخول مواطنى 7 دول أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:23 م
المغرب يمنع دخول مواطنى 7 دول أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن المغرب منع دخول مواطني 7 دول تقع فى جنوب قارة أفريقيا ظهر فيها متحور كورونا الجديد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

كما أعلنت روسيا تقييد حركة السفر من بعض الدول الأفريقية بسبب متحور كورونا الجديد، وكانت الأردن أعلنت تطبيق الحجر الصحي 14 يوما على المواطنين القادمين من جنوب أفريقيا.

 

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من المتحور الجديد لفيروس "كورونا" بعد ظهوره في جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها تحتاج لأسابيع عدة من أجل فهم طبيعة المتحور الأحدث.

 

وأوضح متحدث باسم المنظمة العالمية كريستيان ليندماير - وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة - أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة يحتاج إلى "أسابيع عدة".

 

وقال ليندماير: "خبراء من المنظمة مكلفين بمراقبة تطورات كورونا سيجتمعون مع ذلك في وقت لاحق اليوم، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سميت (بي. 1.1.529) على أنها (مقلقة) أو (يجب مراقبتها)".

 

وأضاف أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 100 تسلسل من السلالة المتحورة، وقد أظهر التحليل المبكر أنها تحتوي على عدد كبير من الطفرات التي تتطلب مزيدًا من الدراسة، لافتًا إلى أن المنظمة ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة السلالة المكتشفة حديثًا، مضيفًا أن الخبراء سيشاركون الدول المعلومات المتوفرة.


كورونا

فيروس كورونا

المتحور الجديد

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