الكشف على أكثر من 500 حالة بمبادرة "سكرك موترك.. بإيدك تسيطر" فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكد مصدر طبي بهيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، الكشف على أكثر من 500 حالة خلال مبادرة "سكرك موترك.. بإيدك تسيطر"، وذلك أثناء انطلاقها بالمحافظة.



وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جرى انطلاق الحملة بحديقة المنتزه في نطاق حي العرب بوجود عدد كبير من العيادات، للكشف عن كل الأعراض التي يتعرض لها مريض السكري، وكذلك بإحدى القرى غرب بورسعيد.



وأشار إلى أنه يجرى تسجيل الحالة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد، والانتقال بين العيادات المختلفة الخاصة بالكشف عن كل الأعراض بمرض السكري من أسنان وجراحة، وكذلك الباطنة والقلب.



وأوضح المصدر، أنه أيضًا جرى توفير لقاح كورونا ضمن الحملة التي استمرت لأيام قليلة، لمن يرغب في التطعيم والحصول على اللقاح توفيرا للوقت والجهد لكل أهالينا بالمناطق المختلفة في محافظة بورسعيد.