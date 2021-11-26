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القوى العاملة: غلق 18 منشأة مخالفة وتحرير 79 محضرا بدمياط

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:41 ص
القوى العاملة: غلق 18 منشأة مخالفة وتحرير 79 محضرا بدمياط وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية دمياط بتعيين 392 شاباً ، منهم 8 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ،  وبلغ المسجلين بها 854 شاباً ،  كما تم استخراج 642 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 22 فرصة عمل .  
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 248 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 77 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 101 محضراً ، وعمل 11 حملة تفتيشية ، وبحث 2 شكوى عمالية ، وتم عقد ندوة توعية بالشركة التركية بدمياط الجديدة .
 
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر أكتوبر  الماضي  بالتفتيش على 206 منشأة ، وإعادة التفتيش على 912 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 79 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 18 مذكرة غلق إداري ، وعمل 9  ندوات توعية ،  فضلاً عن تلقى 39  شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال  16 شكوى منهم ، و شكوى منها مستوفاة ،و26 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة  .
 
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 5000 جنيه منحة مولود لـ 2 عمال من المسجلين ، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 22 عاملا بإجمالي 15 ألفاً و 648 جنيها  .
 
وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ دورتين تدريبيتين على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء الإلكترونيات، استفاد منها 28 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.
 
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 228 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بدمياط

العمالة غير المنتظمة

قانون العمل

التفتيش العمالى

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