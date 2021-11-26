القوى العاملة: غلق 18 منشأة مخالفة وتحرير 79 محضرا بدمياط

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية دمياط بتعيين 392 شاباً ، منهم 8 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 854 شاباً ، كما تم استخراج 642 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 22 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 248 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 77 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 101 محضراً ، وعمل 11 حملة تفتيشية ، وبحث 2 شكوى عمالية ، وتم عقد ندوة توعية بالشركة التركية بدمياط الجديدة .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي بالتفتيش على 206 منشأة ، وإعادة التفتيش على 912 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 79 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 18 مذكرة غلق إداري ، وعمل 9 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 39 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 16 شكوى منهم ، و شكوى منها مستوفاة ،و26 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 5000 جنيه منحة مولود لـ 2 عمال من المسجلين ، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 22 عاملا بإجمالي 15 ألفاً و 648 جنيها .

وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ دورتين تدريبيتين على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء الإلكترونيات، استفاد منها 28 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 228 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.