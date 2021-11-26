القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وكمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالسلام بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار بها والأسلحة النارية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بالمنطقة سكنهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواه"- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.