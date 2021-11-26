اليوم السابع
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القبض على مهتز نفسيا ذبح "حمار" فى أحد شوارع مركز نقادة بقنا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:24 ص
القبض على مهتز نفسيا ذبح "حمار" فى أحد شوارع مركز نقادة بقنا ضبط متهم- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة "حمار" بالطريق العام فى قنا.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول بعض الصورعلى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة "حمار" بالطريق العام بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة نقادة، وقيامه بتكسير وإحداث تلفيات بكاميرا مراقبة خاصة بأحد الأهالى مثبتة بالطريق، وأنه دائم القرع على أبواب الأهالى ومحاولة تكسيرها والتعرض للمواطنين.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز)، وأنه قام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ حوالى أسبوع، وأن الدابة ملك خاله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه "غير متزن عقلياً"، واعتياده الإتيان بأفعال مماثلة فى أوساط المواطنين بالقرية محل مسكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استدعاء أسرته لسؤالهم.

 

 


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