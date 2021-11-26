القبض على مستريح استولى على 2.350 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "فرع جنوب الصعيد"، بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدائرة المركز بحجة توظيفها فى الاستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية وبلغت جملة المبالغ التى تم حصرها طبقا للبلاغات التى تقدم بها 6 مواطنين ما يقرب من 2 مليون و350 ألف جنيه.

وترجع الواقعة عقب ورود بلاغات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج بإجمالى 6 بلاغات تضرروا فيها من أحد الأشخاص لقيامه بجمع مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية ثابته بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وتبين قيام أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بممارسة نشاطاً موسعا فى النصب على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية من بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقاري والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ (2,350) مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة التحقيق.