وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) العراقية الإخبارية اليوم ـ بأن "القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوي تواصل واجباتها لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وإنفاذ القانون، وتطهير الأراضي، حيث تمكنت من العثور على 5 عبوات ناسفة وقنابل هاون مختلفة الأحجام، كما دمرت أحد الأوكار الإرهابية".



وأضاف البيان "أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من إلقاء القبض على مطلوبين في ناحية حمام العليل وضبطت مسدسات وعتاد كلاشنيكوف، وعثرت أيضا على 13 قنبلة هاون عيار 120 ملم و4 صواريخ ما تسمى جهنم و5 صواريخ كاتيوشا و34 إطلاقات مدفع في قرية أبو فشكة ضمن قاطع عمليات نينوي، فضلا عن إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في محافظة نينوي الواقعة شمالي البلاد".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة عمليات ديالي عن انتهاء المرحلة الثانية من العملية الأمنية في محافظة ديالي.

