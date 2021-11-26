الطفل محمد أيمن: شرفت بتمثيل الوادى الجديد بمراسم استقبال الرئيس السيسي بحفل طريق الكباش

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعرب الطفل محمد أيمن أنور ابن محافظة الوادى الجديد عن سعادته الغامرة بالمشاركة فى مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية افتتاح طريق الكباش وهو الحفل الأسطورى الذي لفت أنظار العالم كله، مؤكدا على أنه لم يكن يتخيل فى يوم من الأيام أن تأتى اللحظة التي يقف فيها على بعد خطوات من الرئيس الذى يحبه ويسمع صوته وهو يسلم عليهم.

وقال محمد لـ"اليوم السابع"، أنه كان محظوظا لاختياره ضمن فريق الأطفال الذى استقبل الرئيس ضمن فعاليات الاحتفال الأسطورى، حيث تقدم وشقيقته ضمن الراغبين في المشاركة وتم اختياره بالفعل وسافر برفقة خالته وانتظم فى بروفات التدريب على الاستقبال، واستلم الزى الخاص بالمراسم وكانت لديه مشاعر مختلطة ما بين الفرحة والرهبة حينما شاهد رئيس الجمهورية يقف بينهم.

وأضاف محمد أنه ما زال يسترجع تلك اللحظات الرائعة وهو يشارك في تلك الاحتفالية التاريخية التي حققت له أمنية كانت في خاطره وهى لقاء رئيس الجمهورية والوقوف في أقرب نقطة له، مؤكدا على أنه يحب الرئيس ويشكره على ما يقوم به من جهود وإنجازات تاريخية من أجل مصر وشعبها.

ومن جانبها، قالت فاطمة جبريل عضو المجلس التطوعي بالمحافظة وخالة الطفل محمد لـ"اليوم السابع"، أنها سعيدة بالمشاركة فى هذا الحدث التاريخي الذى سيظل أحد أهم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي إنجازات لا نستطيع حصرها، إلا أن احتفالية افتتاح طريق الكباش تمثل قيمة تاريخية تعبر عن اعتزاز مصر بحضارتها العظيمة وتاريخها العريق، مؤكدة أن مشاركة نجل شقيقتها فى مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تشريف وتكريم له ولكل أطفال وأهالى محافظة الوادى الجديد.