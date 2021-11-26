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"الصحة" تحدد شروط وضوابط الحصول على الجرعة المعززة من لقاحات كورونا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:00 ص
"الصحة" تحدد شروط وضوابط الحصول على الجرعة المعززة من لقاحات كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن شروط الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من المواطنين، بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ويستعرض "اليوم السابع" شروط الحصول على الجرعة الثالثة للمواطنين حسب الأولوية.
 
1- الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.
 
2- تشمل الفئات المستهدفة بالتطعيم للجرعة الثالثة الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.
 
3- المواطنون المسجلون في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمى للقاح، ستصلهم رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية.
 
4- الحصول على الجرعة الثالثة سيكون فى نفس مكان الجرعة الأولى والثانية.
 
5- حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول لتلقى الجرعة الثالثة، يجب الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ«واتس آب» على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.
 
6- التلقيح بالجرعة الثالثة يستهدف رفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى.
 
7- التطعيم بالجرعة الثالثة اختياريا لكنه في غاية الأهمية.
 
8- تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعى المرتفع، خصوصاً لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات. 

الصحة

شروط الجرعة الثالثة

الجرعة الثالثة

لقاح كورونا

اليوم السابع بلس

الجرعة الثالة

كورونا

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