"الصحة" الكويتية ترفع درجات التأهب لمواجهة المتحور الجديد لكورونا

إيمان حنا

رفعت وزارة الصحة الكويتية درجات الاستعداد والتأهب، لاستمرار السيطرة على وباء كورونا في البلاد، ومنع دخول أى متحورات. وفق "القيس"، وبموازاة المستجدات الوبائية عالمياً، يعقد مسؤولو وزارة الصحة، برئاسة الوزير باسل الصباح اجتماعاً طارئاً لمناقشة إجراءات الوزارة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

جددت الكويت التأكيد أن الوضع جيد والمؤشرات الوبائية مطمئنة، لكن الحذر مطلوب.

وأكدت مصادر صحية وفق صحيفة «القبس»، أن الوزارة تراقب عن كثب آخر تطورات الفيروس ومتحوراته، بهدف منع تسلل ودخول أي حالات جديدة إلى البلاد، وبالتالي معاودة ارتفاع الاصابات مجدداً، وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش استعدادات المرافق الصحية لأي زيادة في معدلات الإصابة، قد تحدث مستقبلاً.

وأضافت المصادر، أن إجراءات الوزارة الحالية تعتبر جيدة، وكافية لمنع دخول أى إصابات بالفيروس، سواء المتحور الجديد أو غيره من السلالات، مؤكدة أنها لن تتوانى عن رفع أي توصيات جديدة هادفة، للحيلولة دون دخول أي اصابات من القارة الأفريقية.