الصحة العالمية تراقب المتحور الأفريقى الجديد" B.1.1.529 "لمعرفة خطورته

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم الجمعة، إنه بالنسبة للمتحور الإفريقي فان المنظمة وبحسب المعلومات المتاحة حتى الآن عن هذا الموضوع تراقب عن كثب التحور B.1.1.529 المبلغ عنه مؤخرًا.

وقالت، إنه حتى الآن تم الإبلاغ عن ما يقرب من 100 تسلسل، يظهر التحليل المبكر أن هذا التحور يحتوي على عدد كبير من الطفرات التي تتطلب وستخضع لمزيد من الدراسة، مضيفة، نحن ممتنون للباحثين في جنوب إفريقيا والخبراء في المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تطور فيروس كورونا (TAG-VE) المسئول عن هذا التحور.