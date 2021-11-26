وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الجمعة - أن 5 ملايين و53 ألفا و915 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و337 ألفا و390 جرعة بينها 19 ألفا و824 جرعة للسفر.



ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفا و88 شخصا حتى الآن.