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السفارة السويسرية بالقاهرة: افتتاح طريق الكباش حدث مجيد

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:42 م
السفارة السويسرية بالقاهرة: افتتاح طريق الكباش حدث مجيد افتتاح طريق الكباش
كتب هناء أبو العز

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أشادت السفارة السويسرية في القاهرة، بالتطورات التي نفذت في إعادة طريق الكباش بمحافظة الأقصر، واصفة الحدث بـ "المجيد".

وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية، بموقع تويتر: في حدث مجيد، افتتح شارع أبو الهول الذي تم تجديده في مدينة الأقصر القديمة. الممشى الذي يبلغ عمره 3000 عام هو امتداد لمعبد الكرنك الذي يربطه بمعبد الأقصر، موضحة، أن نائب رئيس البعثة بالسفارة شارك في هذا الحدث".

وهيمن حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر بعد تجديده على اهتمام الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، فمن جانبها سلطت شبكة سى إن إن الأمريكية الضوء على افتتاح طريق الكباش الفراونى فى الأقصر، ووصفت الحفل الذى تم تنظيمه مساء أمس الخميس بهذه المناسبة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه احتفالية ضخمة.

 
 

 


السفارة السويسرية بالقاهرة

افتتاح طريق الكباش

طريق الكباش

طريق الكباش الفراونى فى الأقصر

الكباش

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