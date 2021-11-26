السفارة الأمريكية فى أديس أبابا: الأوضاع بإثيوبيا مستمرة فى الانهيار

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الوضع الأمني في إثيوبيا مستمر في الانهيار، ونحث رعايانا على مغادرة البلاد في الحال بأي طريقة متاحة.

وحثت السفارة الأمريكية، الرعايا الأمريكان المتواجدين في إثيوبيا، على مغادرة البلاد باستخدام الرحلات التجارية المتاحة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دعت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، رعايا البلاد إلى مغادرة إثيوبيا على الفور، معربة عن بالغ قلقها من التدهور السريع للوضع الأمني في إثيوبيا.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي - في بيان لها - : "أولويتنا القصوى هي سلامة وأمن الكنديين، سواء في الداخل أو في الخارج. منذ 18 نوفمبر، نطلب من الكنديين تجنب السفر إلى إثيوبيا. نحن الآن نطلب من الكنديين الموجودين هناك أن يغادروا على الفور إذا كان ذلك آمنًا. إذا استمر الوضع في التدهور، فقد يصبح توافر الرحلات الجوية التجارية محدودًا قريبًا."

وأضافت: "في نهاية المطاف، يتحمل الكنديون في الخارج المسؤولية عن سلامتهم ويجب عليهم اتخاذ أفضل القرارات لأنفسهم ولعائلاتهم، بناءً على أوضاعهم الفردية."

وقالت الوزيرة: "يجب على الكنديين اتخاذ ترتيبات السفر الخاصة بهم الآن ويجب ألا يعتمدوا على رحلات الإجلاء"