اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السفارة الأمريكية فى أديس أبابا: الأوضاع بإثيوبيا مستمرة فى الانهيار

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:15 م
السفارة الأمريكية فى أديس أبابا: الأوضاع بإثيوبيا مستمرة فى الانهيار الأوضاع فى إثيوبيا
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الوضع الأمني في إثيوبيا مستمر في الانهيار، ونحث رعايانا على مغادرة البلاد في الحال بأي طريقة متاحة.

وحثت السفارة الأمريكية، الرعايا الأمريكان المتواجدين في إثيوبيا، على مغادرة البلاد باستخدام الرحلات التجارية المتاحة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دعت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، رعايا البلاد إلى مغادرة إثيوبيا على الفور، معربة عن بالغ قلقها من التدهور السريع للوضع الأمني في إثيوبيا.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي - في بيان لها - : "أولويتنا القصوى هي سلامة وأمن الكنديين، سواء في الداخل أو في الخارج. منذ 18 نوفمبر، نطلب من الكنديين تجنب السفر إلى إثيوبيا. نحن الآن نطلب من الكنديين الموجودين هناك أن يغادروا على الفور إذا كان ذلك آمنًا. إذا استمر الوضع في التدهور، فقد يصبح توافر الرحلات الجوية التجارية محدودًا قريبًا."

وأضافت: "في نهاية المطاف، يتحمل الكنديون في الخارج المسؤولية عن سلامتهم ويجب عليهم اتخاذ أفضل القرارات لأنفسهم ولعائلاتهم، بناءً على أوضاعهم الفردية."

وقالت الوزيرة: "يجب على الكنديين اتخاذ ترتيبات السفر الخاصة بهم الآن ويجب ألا يعتمدوا على رحلات الإجلاء"

 


السفارة الأمريكية فى أديس أبابا

أديس أبابا

إثيوبيا

الحرب في إثيوبيا

الحرب في تيجراى

امريكا

اخبار إثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كندا تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورًا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:21 م

أديس أبابا تحت حصار تيجراى.. واشنطن تستعد لـ"تدخل عسكرى" لتأمين سفارتها.. لندن تتوقع سقوط العاصمة.. تحذيرات لخطوط الطيران المدنى: سماء أثيوبيا غير آمنة.. وحكومة آبى تقطع طريق المساعدات الأممية لضحايا المواجهات

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مصر تبهر العالم بحفل أسطورى خلال افتتاح طريق الكباش.. الأردن يطلب من رعاياه فى إثيوبيا المغادرة.. مقتل 3 جنود و11 مسلحا فى هجوم شمال بوركينا فاسو

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة