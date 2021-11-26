السعودية تحبط 7 محاولات لتهريب مليونى حبة "كبتاجون"

إيمان حنا

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فى السعودية من إحباط سبع محاولات لتهريب أكثر من (2.1) مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ.وفق"سبق".

وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عددٍ من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأة بطرق فنية مختلفة، لكنها اصطدمت بكفاءة منسوبي الهيئة في المنفذ وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها عُثر على (467441) حبة كبتاجون مخبأة في تجويف أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

وتم إحباط المحاولة الثانية التي كانت عبارة عن إرسالية "طحين نشا" أخفى بداخلها المهرب (566279) حبة كبتاجون، وذلك بطريقة فنية داخل الأكياس، وفي المحاولة الثالثة تمكن منسوبو الهيئة في المنفذ من إحباط (136045) حبة كبتاجون، كانت مُخبأةً داخل الرادياتير الخاص بإحدى الشاحنات، وذلك بعد تجويفه وتعبئته بالحبوب بطريقة فنية.

وأضافت الهيئة أن المنفذ تمكن أيضاً من إحباط محاولة تهريب رابعة وذلك بعد العثور على (184883) حبة كبتاجون مخبأة في تجويف ديكور الثلاجة الخاصة بكابينة إحدى الشاحنات.

وتابعت أنه في المحاولة الخامسة تم إحباط (473255) حبة كبتاجون بعد أن قام المهرب بإخفائها بطريقة فنية في أجزاءٍ متفرقة من شاحنته التي كان يقودها، وفي المحاولة السادسة جرى إخفاء (282558) حبة كبتاجون في أرضية إحدى الشاحنات، كما أحبطت الهيئة محاولة تهريب حبوب كبتاجون سابعة بلغ عدد المضبوطات فيها (26744) بعد العثور عليها مُخبأة بمخابئ في الواجهة الأمامية للشاحنة.