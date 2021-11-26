الرعاية الصحية تعلن غدا إنجازاتها بقطاع خدمات منتفعى التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

تعلن الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، غدًا السبت، عن خدماتها الطبية والعلاجية على مدار عامين من الإنجازات لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة، والمنعقد هذا العام 2021 تحت شعار "فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر"، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه على مدار عامين من الإنجازات تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لتوفير أفضل خدمات رعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، أهمها عمليات القسطرة لتشخيص وعلاج المرضى "دون جراحة"، وعلى سبيل المثال لا الحصر عمليات الـ TAVI لزراعة واستبدال الصمام الأورطي، وعمليات الـ CTO لعلاج مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية، وعمليات القساطر المخية، وعمليات الـ EVAR , CERAB لعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية، وغيرها من عمليات استخدام الشنيور الطبي لعلاج تكلسات الشرايين، وتوسيع الشريان بتقنية التصوير الداخلي IVUS.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم إجراء عمليات جراحية دقيقة ولأول مرة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم بما ساهم في توفير عناء ومشقة السفر سواء للداخل أو للخارج من على كاهل المرضى وذويهم، مثل جراحات ويبل Whipple لاستئصال أورام البنكرياس، وجراحات المخ والأعصاب، وإصلاح اعوجاج وتشوهات العمود الفقري طفيفة التوغل، وجراحات الوجه والفكين ثلاثية الأبعاد بتقنية 3D، وعمليات زراعة القوقعة والقرنية، إضافة إلى استحداث خدمات مثل الغسيل الكلوي للأطفال والطب النووي والعلاج الإشعاعي وفحوصات المسح الذري وأحدث تقنيات تشخيص الأورام والتصوير المقطعي البيزوتروني، واستخدام المناظير والميكروسكوبات في العمليات والجراحات الدقيقة، علاوة على الخدمات المتطورة بأقسام العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والحضانات والرعايات المركزة والفحوصات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعامل المتقدمة بالمستشفيات، وقريبًا إنشاء مراكز طبية متكاملة لزراعة الرئة والكُلى والكبد بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد السبكي، أهمية تعزيز نظم الحوكمة الإكلينيكة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية واستمرار تدريب العاملين على أحدث مفاهيمها ومكوناتها وكيفية تطبيقها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكبرى الجامعات المصرية وخبراء عالميين في مجال الحوكمة الإكلينيكية، لافتًا إلى أنه يتم التقييم المستمر لتطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، بهدف إنشاء نظام متكامل للحوكمة يضمن أن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بتلك المنشآت خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية، كما يضمن حق المريض في الرعاية الطبية وفقًا لبروتوكولات ومناهج علاجية مطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأضاف السبكي: أنه يتم تطبيق أحدث مفاهيم الخدمات الفندقية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي أصبحت جزء لا يتجزأ ولا غنى عنه لتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، بما تشمله من توفير أجنحة فندقية مجهزة على أعلى مستوى للإقامة الداخلية للمرضى، والاهتمام بالأثاث والمفروشات، والتغذية والمشروبات، وفن الإتيكيت واللباقة في التعامل، والذي ساهم في الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، واستثمار ذلك في تطبيق أحدث برامج السياحة العلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في إطار مبادرتها للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر) لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة وتعظيم مركزها المالي وتعدد مواردها الذاتية واستمرار الارتقاء بخدماتها في ضوء تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وتابع السبكي، أنه ترتكز استراتيجية عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية على عدة محاور أهمها، إتاحة الخدمات الطبية بجدارة إكلينيكية وفق ممارسات الصحة العالمية، الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتعليم المستمر باعتباره أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره توفير خدمات ورعاية صحية بجودة عالمية للمواطنين، الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وسهولة حصول المواطنين عليها، النجاعة المالية بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد واستدامة الخدمات الصحية، تعزيز تجربة المريض بما يضمن تحسين نتائج جودة الرعاية الصحية المقدمة، بالإضافة إلى إطلاق الفعاليات والمبادرات الصحية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين، وتعزيز وتنمية الشراكات والأعمال مع كافة الجهات العاملة بالقطاع الصحي ذات المكانة الدولية المتميزة للشراكة وتناقل الخبرات لكل ما هو جديد والابتكارات في مجال الرعاية الصحية بهدف تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

واستكمل السبكي، أنه من مستهدفات هيئة الرعاية الصحية خلال المرحلة المقبلة استمرار تحقيق التميز الإكلينيكي والسعي نحو ترسيخ مفهوم الجدارة الإكلينيكية لتقديم الخدمات الصحية طبقًا لأعلى معايير الجودة العالمية للخدمة الصحية، والانتهاء من أدلة العمل الموحدة لحوكمة نظم التشغيل للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، واستمرار العمل على تحسين جودة وطريقة الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المواطنين من الرعاية الصحية، واستمرار أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بشكل يسهم للاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمي والابتكارات والخدمات الافتراضية في توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملًا تدعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية، كأهم الأولويات التي وضعتها هيئة الرعاية الصحية لتحقيق رؤيتها في توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين.

تجدر الإشارة، إلى أنه انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءًا من اليوم 26 نوفمبر 2021، بالتزامن مع مرور عامين على التدشين الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة 26 نوفمبر 2019، مستقبل صحة مصر، بما تضمنه من علاج لكل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.