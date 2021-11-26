الدنمارك تحظر السفر غير الضروري لمنطقة إفريقيا الجنوبية بسبب سلالة كورونا

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أعلنت الدنمارك حظر السفر غير الضروري إلى منطقة إفريقيا الجنوبية في محاولة لوقف تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التي انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا، يطلق عليها اسم "بي 1.1.529 "، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.

كما أعلنت العديد من الدول الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة للمملكة المتحدة.

وفي السياق ذاته، أفادت الأنباء الواردة من بلجيكا اليوم بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التي انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا.