اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:43 م
أكرم القصاص
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الداخلية توجه قافلة إنسانية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالقاهرة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:52 م
الداخلية توجه قافلة إنسانية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالقاهرة قوة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

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فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية فقد قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) بالمجان على المواطنين بمنطقة (مدينة المحروسة – أهالينا مدينة السلام) بنطاق مديرية أمن القاهرة.

 

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.


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