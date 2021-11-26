الداخلية تكشف حقيقة حادث أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح

كتب أحمد حسنى

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تبلغ به قوات الأمن بمطروح بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، بمقطورة بطريق (مطروح/الإسكندرية) الساحلى- بدائرة القسم ووجود مصابين.

ترجع حقيقة الواقعة إلى أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قام قائدها بالضغط المفاجئ على الفرامل، مما أدى إلى إصطدام أتوبيس يقل عدداً من عمال شركة مقاولات، بالسيارة من الخلف، مما أدى إلى إصابة 30 راكب من مستقلى الأتوبيس بإصابات بسيطة ، وتم عمل الإسعافات الأولية وخروجهم من المستشفى ، وتم حجز 3 أشخاص من بينهم قائدى السيارة النقل والأتوبيس بذات المستشفى .. وبسؤالهم أيدوا ما جاء بمضمون الفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.