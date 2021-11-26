اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:39 م
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الداخلية تضبط 183 قطعة سلاح و264 قضية مخدرات وتنفذ 87 ألف حكم قضائى

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:08 م
الداخلية تضبط 183 قطعة سلاح و264 قضية مخدرات وتنفذ 87 ألف حكم قضائى حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 183 قطعة سلاح نارى، و264 قضية مخدرات، وتنفيذ 87318 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (3) قضايا متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (28) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1099) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (224) حكم قضائى متنوع.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3255) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (12300) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (195) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (184) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وأسفرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1353) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).


الداخلية

حوادث

تنفيذ الاحكام

حملات امنيه

تهريب البضائع

مباحث الضرائب

شرطة النقل والمواصلات

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