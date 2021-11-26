اليوم السابع
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"الخارجية العراقية": بغداد عادت نقطة التقاء مرة أخرى لدول العالم

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 08:24 م
"الخارجية العراقية": بغداد عادت نقطة التقاء مرة أخرى لدول العالم أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية
كتب محمد شرقاوى

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قال السفير أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن الدبلوماسية العراقية واجهت خطاب الإرهاب والتطرف وأعادت التوازن فى العلاقات العربية ودول الجوار والإقليمية، مضيفا أننا نتجه للتعامل مع دول الجوار ونشهد تنسيق ونمو وسوق عربي مشترك.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج نبض بغداد المذاع على قناة إكسترا نيوز، أننا نشرنا السلام فى المنطقة وبغداد عادت نقطة التقاء مرة أخرى لدول العالم باستضافتها مؤتمر الشراكة والتنمية، لافتا إلى أننا واجهنا كل خطابات الكراهية والإرهابية وتحدى وجود العراق مع الدول العربية والإقليمية.

 

وتابع المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن الدبلوماسية العراقية لها تاريخ حافل، والعراق تفتح يدها للشراكة مع دول العالم.

 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف قال إن اجتماعات آلية التنسيق الثلاثى بين مصر والأردن والعراق بدأت اعمالها بشكل نشط ومستمرة فى هذه الخطوات، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير الذى عقد في القاهرة خلال الأيام الماضية على المستوى الثلاثي جاء لمناقشة مجموعة من المؤشرات الحكومية المصرية العراقية الأردنية على مختلف القطاعات والمستويات منها الطاقة، الكهرباء، الاستثمار، وتيسير أعمال المستثمرين والشركات.


الخارجية العراقية

احمد الصحاف

العراق

العلاقات العربية

الارهاب

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