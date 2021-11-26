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الحكومة تنفى إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:26 ص
الحكومة تنفى إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد الاوقاف
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف منشوراً يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار الوزارة منشور يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها، مُشددةً على تحمل الوزارة دفع كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين.
 
وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن المنشور الصادر من الوزارة لا علاقة له بعملية دفع الفواتير، وإنما يتعلق بآلية الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد وملحقاتها وفقاً لخطة التعاون مع وزارة الكهرباء، حيث يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة، بينما يتم تركيب عداد آخر مستقل لملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) على أن يتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على عداد المسجد مسبوق الدفع.
 
 
 
 
 
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المساجد

المصلين

مصطفى مدبولى

كهرباء المساجد

عدادات الكهرباء

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