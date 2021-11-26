اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين غربى تعز

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:16 ص
الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين غربى تعز الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت القوات المشتركة التابعة للحكومة في اليمن، الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على جبل مغرم والقرى المجاورة له في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب تعز.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن "القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين وحققت تقدمات كبيرة، حيث تمكنت خلالها من السيطرة على جبل مغرم الرأس المطل على جمرك سقم والقرى المجاورة له في منطقة شمير بمديرية مقبنة غرب تعز".

وأكد المركز أن "القوات المشتركة أوقعت في صفوف الحوثيين خسائر مادية وبشرية كبيرة"، مشيرا إلى أن "عددا من عناصرهم سقطوا بين قتيل وجريح، فيما فر من تبقى منهم".

ووفق المركز، "عززت القوات الحكومية من سيطرتها غرب تعز بعد استكمال تحرير مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة وسلاسل جبلية استراتيجية تابعة لمديرية جبل راس ومنطقة البُغيل في مديرية الجراحي في محافظة الحديدة".

ويأتي التطور الميداني بعد يومين من إعلان القوات المشتركة سيطرتها على قرى المنجارة والبراح والخيفة والعكدة والرأس والحناية وقلعة القليلة وقلعة دار الكافر الاستراتيجية والواقعة في منطقة شمير شمال مديرية مقبنة غرب تعز.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بين الحكومة والحوثيين بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.


الجيش اليمنى

اليمن

اخبار اليمن

الحوثيين

تعز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير اليمن لـ"اليوم السابع": طريق الكباش ملحمة مصرية جديدة تخطف أنظار العالم

الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:19 م

رئيس وزراء اليمن: تقدم فى الوضع الميدانى بعدة محافظات بدعم من التحالف العربي

الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:03 ص

المبعوث الأممى إلى اليمن: لا حل عسكرى للنزاع فى اليمن

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:18 م

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: إغلاق 5 مواقع لإيواء النازحين فى اليمن

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:20 م

مفوضية اللاجئين: حياة أكثر من مليون نازح معرضة للخطر فى اليمن

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:38 ص

الاتحاد الأوروبى يدين اقتحام مجمع تابع للسفارة الأمريكية فى اليمن

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة