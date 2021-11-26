التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة أثناء الرجوع للخلف بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل فى الثانية من العمر مصرعه إثر تعرضه لحادث سيارة صدمته أثناء رجوعها للخلف بدائرة مركز شرطة اخميم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى اخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة أثناء الرجوع للخلف بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل للمستشفى المركزى بدائرة مركز أخميم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث المديرية وقوع حادث تصادم ومتوفي دائرة مركز أخميم، وتبين أنه أثناء قيادة سائق 30 سنة سيارة ربع نقل ويقيم دائرة مركز أخميم " وقيامه بالرجوع للخلف أمام محل سوبر ماركت ملك المدعو علاء ع ج 27 سنة صاحب سوبر ماركت يقيم دائرة المركز أصطدم بنجل الأخير الطفل أنس ع ع عامين ويقيم دائرة المركز حال لهوه خلف السيارة مما نتج عنه وفاة الطفل المذكور.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وتم توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة وبسؤال قائد السيارة ووالد الطفل المتوفي قررا بمضمون ما تقدم نفي الأخير الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة والتى صرحت بدفن الجثة .